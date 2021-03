Sicilia Emergenza coronavirus

Covid Sicilia, il bollettino del 10 marzo: 695 positivi e 15 morti Covid Sicilia, il bollettino del 10 marzo: 695 positivi e 15 morti

Positivi al Covid 19 in forte aumento in Sicilia. Ecco i dati del Bollettino del 10 marzo del Ministero della Salute. In totale i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 695 mentre i morti sono 15.