Politica Territorio Ragusa

Ragusa, inizio lavori rotatoria Ragusa, inizio lavori rotatoria

Ragusa, inizio lavori rotatoria via Di Vittorio - via Epicarmo. Plauso del segretario cittadino di Territorio Michele Tasca. Iniziati martedì 9 marzo i lavori di realizzazione della rotatoria di via G. Di Vittorio, angolo via Epicarmo, arriva il plauso del movimento politico Territorio, per bocca del suo segretario cittadino Michele Tasca. Il quale riconosce che “per l’inizio dei lavori attesi da anni, dopo una prima sperimentazione anche questa amministrazione ha voluto, di nuovo, verificare e ottimizzare il progetto, si arriva, alfine, all’inizio dei lavori che, ci preme sottolineare, il Movimento Territorio aveva sollecitato di recente” Poi Tasca prosegue “da voci circolanti in ambienti bene informati, apprendiamo che anche per l’incrocio sottostante, della stessa via con via Diodoro Siculo, si sta pensando a qualcosa per rendere più fluido il traffico.Anche per questo incrocio Territorio è intervenuto più volte, in un’ottica esclusivamente propositiva e di sollecitazione per i tempi spesso troppo lunghi di realizzazione di indispensabili piccole infrastrutture, ancorché imposti da esigenze di bilancio”. Il segretario di Territorio conclude auspicando “con l’avvicinarsi della bella stagione e la ripresa dei lavori di asfaltatura delle vie cittadine si potrà procedere ad una funzionale riqualificazione per le condizioni del traffico cittadino che soffre di strade dissestate e di nodi viari per i quali è necessario trovare soluzioni adeguate, unitamente a maggiori controlli della polizia urbana per eliminare, prima di tutto, le diverse criticità che rallentano il normale fluire del traffico, con riferimento, in particolar modo, alla sosta selvaggia all’interno e in prossimità delle rotatorie”. Intanto da Palazzo dell’Aquila è stato comunicato che i lavori in questione comprenderanno anche il miglioramento della pubblica illuminazione del sito stesso..Per quanto riguarda la viabilità, nella nota dell’ente di Corso Italia si avverte che “al fine di consentire l’esecuzione delle opere in progetto che dovrebbero concludersi entro il 19 marzo prossimo, il transito veicolare sulle vie interessate potrebbe subire rallentamenti o possibili deviazioni. I veicoli provenienti da Piazza Croce, in base all’intensità del traffico veicolare, potrebbero essere infatti dirottati su via Zama da Piazza Croce o più in basso su via Diodoro. Siculo mentre quelli provenienti da Piazza Vann'Anto, direzione Piazza Croce, potrebbero essere deviati in via Ducezio o più in alto in via Teocrito”. (da.di.)