Ragusa, Comitato pendolari chiede collegamento ferroviario con Catania

Ragusa, il Comitato pendolari chiede collegamento con l'aeroporto di Catania. La prossima entrata in funzione di una stazione ferroviaria a Fontarossa al servizio dell’aeroporto catanese, ha dato spunto al Comitato pendolari Ragusa, aderente al Comitato Pendolari Siciliani - Ciufer, e rapprsentato da Pippo Gurrieri, Andrea Patriarca, Luigi Cavallo, di chiedere all’Assessorato regionale alle Infrastrutture e Trasporti, e a Trenitalia, un nuovo collegamento ferroviario veloce tra Modica, Scicli, Pozzallo, Ispica e Catania centrale, con fermata appuunto all’aeroporto di Catania, che nei prossimi giorni sarà servito dalla nuova stazione di Fontanarossa. Dal Comitato pendolari fanno rilevare che il collegamento proposto, caratterizzato dall’eliminazione del cambio a Siracusa e di alcune fermate secondarie, riuscirebbe a collegare le città iblee con tempi di percorrenza molto simili a quelli dei servizi di linea su gomma, e rappresenterebbe una importante novità per il pendolarismo interprovinciale e per i flussi turistici che interessano l’intero comparto sud orientale dell’Isola.Per questo è stato chiesto anche che il servizio venga effettuato con treni Minuetto diesel, in attesa dell’entrata in funzione dei nuovi treni bimodali (elettrico-diesel).Naturalmente Pippo Gurrieri, Andrea Patriarca, Luigi Cavallo, raccomandano che l’avvio di questo servizio non dovrebbe essere a scapito di altre corse sulla medesima tratta, ma come potenziamento e integrazione dell’offerta di trasporto ferroviaria in un’area che negli anni scorsi ha pagato un duro prezzo alle politiche di contenimento dei costi praticate da Trenitalia, e che negli ultimi anni sta vivendo un nuovo risorgimento ferroviario, dimostrando che a servizi efficienti e innovativi corrisponde sempre una risposta positiva, come accaduto con l’attivazione del servizio domenicale la scorsa stagione estiva.Il Comitato ha chiesto ai sindaci dei comuni iblei della tratta di supportare queste richiesta, ricevendo un entusiastico consenso.Si auspica, adesso, che la Regione siciliana accolga favorevolmente la proposta del Comitato Pendolari e dei sindaci del territorio, studiando le possibilità tecniche del nuovo servizio Modica-Catania centrale e facendolo partire quanto prima. (da.di.).