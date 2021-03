Zona rossa weekend, regole e nuovo Dpcm

Italia Governo Draghi

Zona rossa nei weekend, zona gialla rafforzata con divieti, regole e restrizioni più severi rispetto a quanto previsto dal nuovo Dpcm di marzo. A quanto apprende l'Adnkronos, la cabina di regia a Palazzo Chigi per decidere possibili nuove strette per arginare la diffusione del coronavirus si terrà alle 17 di oggi. Alla riunione, oltre a un esponente per ogni forza di maggioranza, dovrebbe prendere parte anche il premier Mario Draghi. Domani, invece, dovrebbe essere prevista per domani la cabina di regia governo-Regioni ed enti locali sulle nuove misure di contenimento. Le valutazioni potrebbero portare all'adozione di misure già nei prossimi giorni, in tempi relativamente brevi. L'urgenza è dettata dai dati che arrivano quotidianamente. L'Italia ieri ha messo a referto 19.749 contagi e 376 morti, con un tasso di positività al 5,7% e pazienti in aumento nelle terapie intensive (ora sono 2.756, +56 rispetto a martedì).Tra le regioni, riflettori puntati sui 4.084 nuovi positivi della Lombardia e sui 2.709 della Campania, che si trova già in zona rossa con regole e misure rigide.