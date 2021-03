Ragusa, avviso per voucher

Economia Avviso

Ragusa, avviso pubblico per la concessione di voucher per la frequenza di centri diurni per minori disabili. Il Settore VII - Servizi alla persona, Politiche dell'istruzione - rende noto che sul sito istituzionale dell’Ente è stato pubblicato un avviso pubblico per la concessione di voucher per la frequenza di centri diurni per minori disabili. Il voucher socio - educativo ed assistenziale è un titolo di servizio finalizzato all’acquisto-fruizione di prestazioni necessarie per completare, integrare o potenziare i progetti di assistenza e di sostegno educativo all’integrazione sociale di minori in situazione di disabilità, con la facoltà delle famiglie, di individuare il “Centro Diurno” accreditato che risponda meglio ai bisogni del minore.L’istanza che dovrà essere presentata entro il 24 marzo prossimo.