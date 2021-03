Ripresi a Messina gli altri 2 migranti positivi fuggiti da Pozzallo

Cronaca Covid migranti

Ripresi dalle Forze dell’Ordine a Messina gli ultimi due migranti fuggiti ieri dall’hotspot di Pozzallo. Il Sindaco Roberto Ammatuna: un doveroso grazie alla Prefettura di Ragusa e alle Forze dell’Ordine. Ripresi a Messina gli ultimi due migranti positivi al covid fuggiti dall’hotspot di Pozzallo. La Prefettura di Ragusa ha informato il Sindaco Roberto Ammatuna che nella giornata di ieri aveva manifestato grande preoccupazione per l’accaduto. Si conclude, nel migliore dei modi possibili, la fuga di ieri dei sette migranti minori positivi al covid. Di questi fuggitivi, uno si trova ricoverato in ospedale per una frattura ad una gamba e gli altri sei saranno di nuovo ricollocati nel centro di accoglienza.Un grande ringraziamento alla Prefettura di Ragusa e alle Forze dell’Ordine per la felice conclusione dell’operazione di Polizia..