Scicli potrebbe diventare zona rossa, 84 positivi di cui 23 bambini

Positivi in aumento a Scicli: 84 in totale di cui 23 bambini. La città del Commissario Montalbano verso la zona rossa. Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, dopo l’esito dei dati di test rapidi, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado da domani 11 marzo e fino al 16 marzo. Inoltre il primo Cittadino ha inviato all’Asp la richiesta per l’attivazione delle misure di competenza del Presidente della Regione. Da domani 11 marzo e fino a martedì 16 marzo tutte le scuole di Scicli, di ogni ordine e grado, pubbliche e private, saranno chiuse all’utenza e gli alunni e i docenti passeranno in Didattica a Distanza, al fine di consentire una nuova sanificazione dei locali. Questa decisione del Sindaco s’impone sulla base dei dati dei positivi già resi pubblici stamane, a cui si stanno aggiungendo nelle ultime ore via via quelli dei tamponi rapidi in corso presso il “drive in” di contrada Zagarone. Della decisione sono stati informati preventivamente i Dirigenti Scolastici, il Direttore Generale dell’Asp e il Prefetto di Ragusa.Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, stamattina in un post pubblicato su facebook ha reso noti i numeri dei positivi in città. “I dati confermano la criticità di una scuola, già chiusa da dodici giorni. Sulla base dei risultati di tutti i tamponi molecolari effettuati negli ultimi due giorni, pervenuti tra ieri sera e stamane, risulta un quadro dei contagi che conferma la situazione di criticità in un plesso scolastico, la scuola dell’infanzia di viale dei Fiori dell’Istituto Comprensivo “Don Milani”. A tutti i soggetti a rischio di questa scuola - scrive il sindaco di Scicli - sono stati effettuati i tamponi molecolari, per cui la situazione può essere considerata definitiva. Con i risultati dei soggetti positivi della scuola, i positivi complessivi in città sono 84, di cui 23 bambini, 7 insegnanti e 3 collaboratori scolastici della scuolaMolti degli altri positivi in città sono contatti familiari dei soggetti positivi della scuola.Si tratta di soggetti già posti in isolamento domiciliare da dodici giorni per cui non avrebbero dovuto avere contatti con altre persone fuori dal nucleo familiare. Il plesso della scuola dell’infanzia di viale dei Fiori è infatti chiuso da dodici giorni e continuerà ad esserlo. Tutti i nuovi positivi e i loro contatti sono stati già tracciati dall’Asp e dal Comando di Polizia Municipale. Nelle altre scuole le attività didattiche in presenza, riprese lunedi, proseguono senza situazioni di criticità. Il numero di nuovi casi settimanali è di 54 positivi. In mattinata il Comune e la Direzione Generale dell’Asp hanno fatto il punto della situazione, concordando la necessità di continuare nei prossimi giorni il monitoraggio costante, da parte dell'Asp, del Comando di Polizia Municipale e delle Scuole