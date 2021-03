Salvatore Sinopoli nuovo sottotenente al Comando Provinciale di Ragusa

Attualità Arma Carabinieri

Nuovo ingresso tra le fila dell’Arma iblea. Il Sottotenente Salvatore Sinopoli ha assunto il 4 marzo il comando della Sezione Operativa in seno al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa. Cinquantatré anni, originario della provincia di Catania ha comandato per 4 anni la Stazione capoluogo di Caltagirone e precedentemente ha ricoperto interessanti incarichi tra Campania e Sicilia con esperienze anche nei reparti investigativi dell’Arma maturando in tal modo una vasta e ben consolidata esperienza professionale. Recentemente ha partecipato al concorso riservato ai Sottufficiali per la promozione a Sottotenente posizionandosi utilmente per il passaggio al ruolo Ufficiali.Graditissima al neopromosso Sottotenente la nuova destinazione a Ragusa per la quale si è detto particolarmente onorato ed intenzionato fin da subito ad approfondire la conoscenza dei nuovi collaboratori e del territorio di competenza. Nella mattinata odierna il S.Ten. Sinopoli è stato presentato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa dal Comandante Provinciale col. Gainelli.