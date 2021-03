Attualità Coronavirus

Bollettino Covid Sicilia, 695 nuovi positivi: 38 a Ragusa

Trentotto nuovi positivi in 24 ore in provincia di Ragusa. Lo annuncia il Bollettino del Ministero della Salute di oggi 10 marzo. I 38 nuovi positivi si aggiungono ai 441 contagiati confermati stamattina dal bollettino dell’Asp di Ragusa. La situazione anche nel Ragusano, come in altre province siciliane, comincia a preoccupare considerato l’aumento dei positivi registrato negli ultimi giorni. Il numero più elevato di positivi nei Comuni iblei è a Ragusa dove attualmente ci sono 99 contagiati. Segue Scicli con 80 positivi e Vittoria con 64. In questi ultimi giorni i positivi sono aumentati, seppur di poco, anche in altri Comuni iblei rimasti “Covd Free” per settimane.In totale nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati registrati 695 nuovi positivi e 15 morti.Ecco i dati di oggi 10 marzo in tutte le province siciliane:291 Palermo186 Catania33 Messina42 Siracusa14 Trapani38 Ragusa20 Caltanissetta65 Agrigento6 Enna