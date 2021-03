Attualità Covid

Covid Scicli, da domani 11 marzo chiuse tutte le scuole

Chiusura delle scuole e richiesta all’Asp per l’attivazione delle misure di competenza del Presidente della Regione. In questo momento molto difficile per la nostra comunità, vogliamo rassicurare tutti che costante e alta è l’attenzione e il monitoraggio su quanto accade e che pronte sono le azioni conseguenti. Da domani 11 marzo e fino a martedì 16 marzo tutte le scuole di Scicli, di ogni ordine e grado, pubbliche e private, saranno chiuse all’utenza e gli alunni e i docenti passeranno in Didattica a Distanza, al fine di consentire una nuova sanificazione dei locali. Questa decisione del Sindaco s’impone sulla base dei dati dei positivi già resi pubblici stamane, a cui si stanno aggiungendo nelle ultime ore via via quelli dei tamponi rapidi in corso presso il “drive in” di contrada Zagarone. Della decisione sono stati informati preventivamente i Dirigenti Scolastici, il Direttore Generale dell’Asp e il Prefetto di Ragusa. Le segreterie delle Istituzioni Scolastiche rimarranno in funzione, anche per adempiere alle procedure necessarie per sottoporre a controlli da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa tutti i soggetti già posti eventualmente in isolamento domiciliare.Chiaramente le decisioni di cui sopra sono le uniche che un Sindaco può prendere, con i suoi poteri, sulla base del DPCM in vigore. Altre decisioni, più drastiche, sono di competenza del Presidente della Regione, sentito il Dipartimento di Sorveglianza ed Epidemiologia, e potrebbero riguardare non solo le scuole ma tutto il territorio comunale. In questo senso il Sindaco ha chiesto al Direttore Generale dell'Asp di valutare entro oggi, con il Dipartimento di Prevenzione, l’attuale situazione dei contagi a Scicli e la diffusione del virus, dandone immediata comunicazione, come prevede il DPCM in vigore, al Presidente della Regione per l’assunzione di eventuali altri provvedimenti di chiusura.