Appuntamenti Carabinieri

Carabinieri Scicli, domani 11 marzo si inaugura la Stanza tutta per sè Carabinieri Scicli, domani 11 marzo si inaugura la Stanza tutta per sè

Nella giornata di domani 11 marzo, alle ore 16.30, in Scicli, presso la sede della Tenenza dei Carabinieri (via I.Emmolo), sarà inaugurata la “Stanza tutta per sé”, locale adibito all’ascolto protetto delle vittime di violenza e dei soggetti offesi di particolare vulnerabilità, esito di un percorso di collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri ed il Soroptimist club di Ragusa. Saranno presenti il Prefetto di Ragusa, il Procuratore della Repubblica, il Comandante provinciale ed il Sindaco di Scicli, e la Vice Presidente Nazionale del sodalizio.