Etna, nuova attivitÃ  stromboliana dal cratere di Sud Est

L’Etna torna a far spettacolo. Una nuova attività stromboliana è in atto dal cratere Sud Est. Il tremore è localizzato in corrispondenza dello stesso cratere a una profondità di circa 2.500 metri sul livello del mare. Anche l’attività infrasonica è in aumento ed è localizzata a sud-est. I dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo Gnss e clinometria non mostrano variazioni significative. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle telecamere di sorveglianze, dalle 19:13 UTC circa, si osserva un trabocco lavico dal cratere di SE verso la Valle del Bove.