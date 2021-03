Sicilia Ministero della salute

Covid, Bollettino Sicilia di oggi 9 marzo: i dati di tutte le province Covid, Bollettino Sicilia di oggi 9 marzo: i dati di tutte le province

Covid in Sicilia, il Bollettino del Ministero della salute di oggi 9 marzo e i dati di tutte le province. In totale sono 595 i nuovi positivi al Covid 19 e 18 i morti in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sono questi i dati del Bollettino del Ministero della Salute di oggi. La curva dei contagi nell'isola rimane comunqeu stabile. Il bollettino di oggi conta anche 1.774 guariti e così il numero degli attuali positivi continua a scendere: sono 14.202 dei quali 13.425 in isolamento domiciliare. Sono stati processati 22.842 tamponi e il tasso di positività è dunque stabile al 2,6%.Ecco i dati di tutte le province siciliane:295 Palermo:106 Catania44 Messina44 Siracusa14 Trapani30 Ragusa25 Caltanissetta36 Agrigento1 Enna