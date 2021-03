Salute e benessere Alimentazione

Salute e cibi di primavera: ecco la dieta di marzo Salute e cibi di primavera: ecco la dieta di marzo

La dieta di marzo e cosa mangiare in primavera per stare in salute e dare benessere all'organismo. La dieta di marzo per vivere la primavera in salute prevede il consumo di alcuni cibi che rafforzano il sistema immunitario. In particolare la dieta di marzo si basa su frutta e verdura, cibi fonte di vitamina C, che aiutanp a sostenere il sistema immunitario contro i malanni di stagione. Il mese di marzo è anche l'occasione giusta per depurare l'organismo in vista della primavera. Via libera quindi a cibi ricchi di antiossidanti come carciofi e radicchio; gli asparagi invece favoriscono la diuresi, e il porro è un'ottima spazzola per l'intestino. La dieta di marzo privilegia anche il consumo di proteine rispetto a quello di carboidrati.DIETA DI MARZO: QUALI SONO I CIBI DA PRIVILEGIAREPrima di tutto, sulla nostra tavola non possono mancare le verdure: a marzo troviamo gli spinaci ricchi di sali minerali, vitamina C, che favorisce l'assorbimento di ferro, e calcio. Potete consumarli sia crudi, nelle insalate, oppure cotti con un filo d'olio e una spruzzata di limone. Tra le verdure perfette per chi vuole dimagrire ci sono poi gli agretti: hanno pochissime calorie, sono diuretici e depurativi e contengono molte fibre, favorendo la regolarità intestinale. Solitamente vengono cotti al vapore e conditi solo con aglio, olio e limone: vanno acquistati freschi e consumati in poco tempo. Anche gli asparagi sono ottimi per depurare l'organismo e migliorare il metabolismo, inoltre sono ottimi per chi vuole perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà ed eliminanono i liquidi in eccesso, grazie all'azione drenante. Gli asparagi sono riducono anche la pressione del sangue, grazie alla saponine e al potassio, e svolgono una leggera azione lassativa, in quanto contengono l'inulina e le fibre che favoriscono anche la digestione. I carciofi sono un altro alimento detox che troviamo nel mese di marzo: contengono cinarina che protegge e depura il fegato, inoltre combatte il colesterolo cattivo (LDL) e aumenta quello buono (HDL) proteggendo anche da icrus e infarto. L'inulina contenuta nei carciofi tiene sotto controllo i livelli di zuccheri nei diabetici.Tra le verdure da scegliere a marzo ci sono anche broccoli, cicoria, cavolfiore, verza, carote, porri, cipolle e cipollotti, tutte verdure che possiamo utilizzare per la preparazione di primi piatti, minestre o come contorni per usufruire delle loro proprietà nutrizionali fino all'inizio della primavera.DIETA DI MARZO: LA FRUTTA PER FARE IL PIANO DI FIBREMarzo è il mese ideale per fare il pieno di fibre, così da favorire il transito intestinale e sgonfiare la pancia, in vista dell'estate. In questo mese possiamo portare in tavola tutti quei frutti che abbiamo mangiato durante la stagione fredda. Tra gli agrumi preferiamo le arance, ricche di vitamina C e che svolgono un'azione antiossidante e protettiva, ma anche il cedro e il lime, che svolge anche un'importante azione digestiva. il pompelmo, invece, e ricco di acqua, utile contro la ritenzione idrica e in grado di abbassare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue. Tra i frutti più ricchi di fibre, che ci aiutano a dimagrire, ci sono invece mele, pere e kiwi che apportano benefici all’intestino, sgonfiando la pancia. Le mele sono anche ricche di antiossidanti, riducono il colesterolo e combattono lo stress nervoso, grazie alla vitamina B1: inoltre sono ottime per perdere peso perché aumentano il senso di sazietà.Le pere contengono alte percentuali di potassio, e sono consigliate anche a chi segue una dieta iposodica, come chi soffre di ipertensione, inoltre riducono i crampi muscolari. I kiwi sono ottimi perché donano molta energia, grazie a sali minerali come calcio, fosforo e potassio, e aiutano combattere l'anemia, grazie alla vitamina B9 che aumenta l'assorbimento di ferro da parte dell'organismo. Nel mese di marzo è possibile gustare anche le prime fragole, utili per drenare i liquidi e riattivare la circolazione