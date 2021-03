Italia Emergenza coronavirus

Modifica Dpcm, lockdown nel weekend e nuove restrizioni Modifica Dpcm, lockdown nel weekend e nuove restrizioni

Lockdown nel weekend, zone rosse e altre restrizioni per abbassare i contagi da Covid 19. Sono alcune delle indicazioni del Cts trasmesse al Governo per modificare il nuovo Dpcm. Rafforzare le misure restrittive nelle fasce gialle, imporre chiusure nel fine settimana come avvenuto durante le vacanze di Natale, nelle zone rosse istituite per fermare le varianti imporre il massimo delle restrizioni per limitare al massimo gli spostamenti delle persone nelle aree di maggiore contagio e favorire il contact tracing: sono le indicazioni che il Cts ha trasmesso al governo per modificare il Dpcm in vigore. Fra le richieste, anche quella di estendere la campagna vaccinale a più soggetti possibili e nei tempi più brevi possibile (qui il nuovo piano del governo) e di potenziare il sequenziamento del virus per individuare prima possibile le varianti.Nel verbale trasmesso al governo gli esperti ribadiscono la necessità di riportare l’Rt sotto l’1 in tutta Italia e dunque ritiene indispensabile «l’innalzamento delle misure previste per ogni fascia di rischio», compresa quella gialla.