Covid Italia, nuovo lockdown con zona rossa o stretta per 1 o 2 mesi

Covid Italia, Pregliasco: Se non lockdown nuova stretta per 1-2 mesi. Se non un nuovo lockdown duro, certamente servono nuove restrizioni per piegare la curva del contagio da coronavirus. Lo dice all'Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università degli Studi di Milano, mentre il bilancio delle vittime di Covid-19 in Italia si avvicina a 100mila e il governo studia nuove misure. "Confido che la vaccinazione anti-Covid si potrà realmente attuare su grande scala nel prossimo futuro. Però dobbiamo a mio avviso stringere i denti per uno o 2 mesi, durante i quali - sottolinea Pregliasco - è necessario adottare nuove restrizioni" per contenere la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 e delle sue varianti. Ancora limitazioni, dunque, ma quali? "Un lockdown duro forse sarebbe più rapido - osserva l'esperto - ma difficile da accettare.Credo quindi nell'opportunità di una mediazione politica, con ritocchi tipo il lockdown nel weekend, un anticipo del coprifuoco e chiusure dei centri commerciali dove anche le scuole sono chiuse, per evitare assembramenti".