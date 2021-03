Covid Sicilia, bollettino Ministero: 30 nuovi positivi a Ragusa

Attualità Emergenza coronavirus

Il dato dei positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa tende ancora ad aumentare. Secondo i dati del Bollettino del Ministero della Salute di oggi, 9 marzo, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nel Ragusano sono 30. Un numero che fa aumentare il totale annunciato stamattina dal bollettino dell’Asp di Ragusa che corrisponde a 427. La curva dei contagi in provincia di Ragusa comincia a preoccupare non poco soprattutto in alcuni Comuni come Acate, Ragusa e Santa Croce Camerina. In questi tre Comuni i contagi al coronavirus sono lievitati nel giro di pochi giorni. Ecco i dati diffusi stamattina nel Bollettino dell'Asp di Ragusa a cui si dovranno aggiungere i 30 nuovi positivi:90 (-7) Ragusa74 (+1) Vittoria66 (+1) Scicli41 (+10) Acate39 (+4) Santa Croce Camerina26 (+1) Pozzallo18 (+3) Ispica17 (+2) Comiso16 (+2) Modica4 Giarratana2 Monterosso1 Chiaramonte GulfiEcco i dati dei positivi di tutte le province siciliane:95 Palermo:106 Catania44 Messina44 Siracusa14 Trapani30 Ragusa25 Caltanissetta36 Agrigento1 Enna