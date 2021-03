Attualità Coronavirus Ragusa

Covid, positivi in aumento ad Acate, Ragusa e Santa Croce Camerina

Il numero di positivi al Covid 19 in pochi giorni sono aumentati in diversi Comuni della Provincia di Ragusa. In particolare preoccupano i dati su Acate, Ragusa, Santa Croce Camerina e Scicli. Ad Acate il totale aggiornato ad oggi, 9 marzo, è di 41 contagiati, a Ragusa 90, a Santa Croce Camerina 39 e a Scicli 66. Si tratta di positivi registrati nei vari Comuni iblei nel giorno di qualche giorno. Dai dati diffusi oggi dal Bollettino dell’Asp di Ragusa è emerso anche un aumento dei positivi in isolamento domiciliare. Ma vediamo nel dettaglio i dati dei Comuni del Ragusano:90 (-7) Ragusa74 (+1) Vittoria66 (+1) Scicli41 (+10) Acate39 (+4) Santa Croce Camerina26 (+1) Pozzallo18 (+3) Ispica17 (+2) Comiso16 (+2) Modica4 Giarratana2 Monterosso1 Chiaramonte Gulfi