Covid Sicilia, 515 nuovi positivi e 19 morti: 11 a Ragusa

Sono 515 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 19.196 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 2,6%, lo stesso tasso rispetto a ieri. Sono i dati del Bollettino del Ministero della salute di oggi, 8 marzo 2021. La regione siciliana è nona nel contagio giornaliero di oggi. Le vittime sono state 19 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.254. Il numero degli attuali positivi è di 15.399, con decremento di 1.321 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.817. Negli ospedali i ricoverati sono 789, nove in più rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva 120, tre in meno.Ecco i dati dei positivi in tutte le province siciliane:313 Palermo90 Catania23 Messina18 Siracusa21 Trapani11 Ragusa19 Caltanissetta10 Agrigento10 Enna