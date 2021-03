Politica Po Fesr Sicilia

Ragusa, il parco costiero dei Canalotti verrà qualificato Ragusa, il parco costiero dei Canalotti verrà qualificato

Ragusa il parco costiero dei Canalotti verrà riqualificato. Finanziamento di un milione e settecento mila euro dalla Regione. Nell’ambito della graduatoria definitiva del Po Fesr Sicilia per la tutela della biodiversità terreste e marina e la valorizzazione del paesaggio rurale, approvata dalla Regione, un milione e settecento mila euro è stato destinato per la riqualificazione e la fruizione sostenibile del Parco costiero dei Canalotti a Punta Braccetto, Per il sindaco di Ragusa Peppe Cassì è una “conferma della capacità del nostro Ente di presentare progetti meritevoli come appunto la riqualificazione e la fruizione sostenibile del Parco costiero dei Canalotti, straordinaria area naturale da salvaguardare”. Cassì poi aggiunge “si tratta di un progetto pilota che pone al centro la tutela dell’habitat naturale, la ricomposizione della macchia originaria e il rimboschimento con specie autoctone”.E sugli aspetti più specificamente tecnici del progetto interviene l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giiuffrida “opereremo per ripristinare la genuinità dell’area con la rimozione delle specie infestanti, la sostituzione della linea elettrica palificata con una interrata, la demolizione di ruderi e pista carrabile, la riconfigurazione della scivola. Al tempo stesso si lavorerà al recupero dell’habitat con la piantumazione di specie autoctone nelle aree ormai desertificate, la difesa idrogeologica dei tratti dunali, l’installazione di tabellonistica informativa. Al centro del progetto la fruizione sostenibile del Parco tramite percorsi pedonali con passerelle sopraelevate, utili a vivere questo luogo straordinario senza calpestare l’habitat ma anzi innescando la crescita della vegetazione, necessaria a proteggere il sito da fenomeni erosivi”. (da.di.)