Cultura Chiesa Modica

Modica, restauro della Lunetta del Berlon Modica, restauro della Lunetta del Berlon

Il restauro della Lunetta del Berlon, l’opera del XV-XVI secolo che insiste su un lato della Chiesa di S.Maria di Betlem, sarà presto realtà. A stabilirlo un sopralluogo avvenuto oggi pomeriggio da parte del Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, e del Sovrintendente ai Beni Culturali di Ragusa, Antonino De Marco. Al sopralluogo hanno partecipato anche l’Amministrazione e il parroco della Chiesa di S.Maria, Don Antonio Forgione. Oltre alla Lunetta verrà rifatto il prospetto laterale sinistro della Chiesa e rimosso l’asfalto che copre l’antico basolato della Via Sbalzo che costeggia proprio il pregevole bassorilievo, opera di ignoti artisti locali, raffigurante una Adorazione dei Pastori. “Grazie all’intervento economico del Comune, al parere della Sovrintendenza e alla collaborazione della Curia, in pochi mesi questa particolare scultura tornerà a splendere come una volta. Inoltre verrà salvaguardata dagli agenti atmosferici e dall’erosione del tempo grazie ad una speciale copertura in policarbonato che la proteggerà anche da possibili attacchi vandalici.L’opera sarà circondata anche da una degna cornice ambientale visto che anche la strada che la costeggia, Via Sbalzo, subirà un restyiling con rimozione dello strato di asfalto che copre l’antica pavimentazione. E per finire rifaremo anche l’intonaco del prospetto laterale, attualmente in condizioni pessime. Ringrazio il Sovrintendente per la disponibilità e collaborazione nel dare i giusti suggerimenti per accelerare l’iter burocratico e concordare tutti gli interventi da effettuare nelle prossime settimane. Dopo Corso Mazzini, Piazza Mazzini, la Salita de’ Barbieri, Vico Risadelli, i marciapiedi di Corso Umberto, Vico Medica, Via Egitto, un altro scorcio caratteristico del centro storico tornerà a splendere. In cantiere abbiamo già in programma altri interventi, anche molto importanti, che riporteranno alla luce vecchie testimonianze della Modica che fu”.