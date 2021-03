Attualità Meteo Ragusa

Meteo Sicilia, maltempo: pioggia e vento anche a Ragusa

Pioggia e vento per oggi in Sicilia ed in particolare nella parte centro orientale dell’isola. Le previsioni meteo annunciano piogge anche a Ragusa. A determinare la degenerazioni delle condizioni meteo è il cedimento progressivo dell’anticiclone che ha permesso l’ingresso di correnti umide sulla nostra Isola. Il dipartimento della Protezione Civile della Sicilia nonostante l’arrivo delle piogge per oggi non segnala nessuna allerta meteo ma annuncia: piogge isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Sicilia centro orientale, con quantitativi cumulati deboli. Mari molto mossi lo Stretto di Sicilia e localmente il Tirreno centro-meridionale settore. Le precipitazioni (piogge) saranno isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Sicilia centro-orientale (Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa e parte del Messinese), con quantitativi cumulati deboli.I fenomeni saranno accompagnati da venti localmente forti sud-orientali.