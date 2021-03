Siracusa, apre il nuovo Hub Vaccinale VIDEO

Sicilia Protezione Civile Regione Sicilia

Siracusa. Inaugurato pochi minuti fà il terzo Hub vaccinale in Sicilia dopo quelli di Palermo e Catania. Fa parte di un programma del Governo regionale, realizzato dalla Protezione Civile regionale, di 9 Hub regionali che aumenteranno, fino a quadruplicarla, la capacità vaccinale attuale e consentiranno una vaccinazione massiva dei siciliani in 4 mesi. Ciò avendo la disponibilità di vaccini. Allestito dal DRPC, secondo un collaudato schema regionale, in una settimana ha 24 postazioni vaccinali oltre a box per la registrazione, anamnesi e attesa e potrà consentire fino a 2500 vaccinazioni giornaliere. L'Hub vaccinale è stato consegnato all’ASP di Siracusa che lo gestirà con il necessario supporto logistico del volontariato di protezione civile.

