Sicilia Coronavirus

Covid Sicilia, 576 nuovi positivi: 57 Ragusa

Sono 576 i nuovi positivi al Covid19 e 12 i morti in Sicilia. E’ il dato del Bollettino del Ministero della Salute di oggi 7 marzo 2021. In Sicilia nelle ultime 24 ore si registrano anche una debole riduzione di ospedalizzati e un alto numero di guarigioni. Numeri quindi piuttosto confortanti per l'Isola - decima per contagi in Italia - alla vigilia di una nuova settimana (la quarta consecutiva) in zona gialla. Con i nuovi 576 casi il numero degli attuali positivi in Sicilia è di 16.720 (ieri erano 19.727), di cui 15.940 in isolamento domiciliare (ieri erano 18.944), 657 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ieri erano 652) e 123 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva (ieri erano 121) con 6 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (anche ieri erano stati 6).Ma vediamo nel dettaglio i nuovi positivi nelle varie province siciliane:174 Palermo121 Catania88 Agrigento57 Ragusa52 Caltanissetta43 Siracusa26 Messina15 Trapani0 Enna.