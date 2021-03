Extraliscio furiosi con Domenica In, Mara Venier risponde alle accuse

Moda e spettacolo Sanremo 2021

Extraliscio furiosi con Domenica In. Mara Venier in diretta ha risposto alle accuse di Elisabetta Sgarbi, produttore musicale degli Extraliscio. “Il rinvio è motivato da un inizio posticipato della nostra trasmissione per la diretta di Papa Francesco che è finita tardi. Noi non abbiamo cacciato nessuna dalla nostra trasmissione ma abbiamo semplicemente rinviato alcuni ospiti nella prossima puntata di Domenica In”. "La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse". Elisabetta Sgarbi, produttore musicale degli Extraliscio, è furibonda per il trattamento riservato alla 'sua' band dal programma di Rai1, condotto da Mara Venier all'Ariston."Invitano settimane prima Gli Extraliscio (un gruppo di 6 musicisti + un tecnico) alla trasmissione - racconta la Sgarbi - li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo. Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti, senza fare selezioni aribitrarie e offensive. Una totale mancanza di rispetto, indegna di accompagnare un festival come quello appena concluso, condotto in porto con eroismo e cortesia”, conclude Elisabetta Sgarbi.