Terza ondata Covid, Ricciardi: l'Italia sarà travolta, avevamo avvertito

“La terza ondata pandemica Covid ci travolgerà”. E’ quanto sostiene Walter Ricciardi, esperto e consigliere del Ministro Speranza. Ricciardi sostiene che la terza ondata covid, complici anche le varianti, travolgeranno l’intero Paese. Poche settimane fa, ricordiamo, Ricciardi aveva proposto un lockdown duro di alcune settimane. “Avevamo avvertito e non siamo stati ascoltati, e ora l’Italia si avvia a essere travolta da una terza ondata epidemica, resa più impetuosa dalla contagiosità delle varianti virali e dalla irresponsabile arrendevolezza di molti decisori politici, a livello sia nazionale sia locale, che anziché anticipare il virus basando le decisioni sull’evidenza scientifica lo inseguono sulla base di fallaci opinioni o di pressioni di lobby di diversa tipologia“. Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute che delinea uno scenario molto complicato dalle pagine de L’Avvenire.“In questo contesto, prosegue Ricciardi, che si avvia a diventare drammatico, è un po’ sconcertante leggere valutazioni e giudizi su vaccini e vaccinazioni da parte di soggetti che, pur non essendosi mai occupati dell’argomento, forniscono tutte le ricette, le critiche e le soluzioni per risolvere ogni problema e uscire rapidamente dalla pandemia”.