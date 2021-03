Attualità Emergenza coronavirus

Covid Santa Croce Camerina, sindaco chiede a Musumeci chiusura scuole

Emergenza Coronavirus, il Sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone, scrive al Presidente della Regione Nello Musumeci, chiedendo la chiusura di tutte le scuole. Di seguito la lettera che il Sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone ha inviato al Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci con oggetto, la richiesta di chiusura delle scuole.Emergenza COVID – 19: richiesta chiusura scuole di ogni ordine e grado.On.le Presidente,assistiamo negli ultimi giorni, sul territorio di questo Comune, ad un preoccupante aumento del numero dei soggetti positivi al virus Sars – Cov – 2, giunti ad oggi, secondo i dati ufficiali comunicati dall’ASP, a ben 33 (su una popolazione di circa 10.000 abitanti), risultando, pertanto, ormai superata la soglia dei 250 casi per 100 mila abitanti.Alla luce di tale dato, onde evitare l’aggravarsi della diffusione pandemica nel nostro territorio e scongiurare la necessità di adottare provvedimenti più severi, sono a chiedere alla S.V. di voler adottare con propria ordinanza le misure contenitive di cui all’art. 43 del DPCM 02 marzo 2021, prevedendo che le attività delle scuole di ogni ordine e grado si svolgano esclusivamente in modalità a distanza, come espressamente previsto all’art. 4, comma 2, dell’ordinanza contingibile e urgente n. 17, dalla S.V. adottata in data 04.03.2021. Colgo l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.