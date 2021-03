Attualità Asp Ragusa

Covid Ragusa, aumentano i ricoverati: anche a Vittoria

In provincia di Ragusa aumentano i ricoverati per Covid 19. In 24 ore sono stati registrati 4 nuovi ricoveri in ospedale. In totale i ricoverati tra l'ospedale di Ragusa e Vittoria sono 23. I 23 ricoverati sono così distribuiti: 18 in ospedale a Ragusa di cui 14 nel reparto di Malattie Infettive (13 del Ragusano e 1 provenienti da fuori provincia), 4 in Rianimazione (2 del Ragusano e 2 proveniente da fuori provincia), 3 in area Grigia (2 del ragusano e 1 fuori provincia), 5 ricoverati nell’area Covid dell’ospedale Guzzardi di Vittoria (4 del ragusano e 1 fuori provincia). Preoccupa anche il numero dei positivi in aumento a Ragusa. Nel capoluogo ibleo in 24 ore sono stati registrati 24 nuovi positivi. I contagiati al coronavirus ono in aumento anche a Scicli e santa Croce Camerina.