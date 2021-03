Covid, 24 nuovi positivi solo a Ragusa: in aumento anche a Scicli

Attualità Bollettino Asp ragusa

Positivi al Covid 19 in aumento a Ragusa e Scicli. In particolare preoccupa Ragusa dove in sole 24 ore sono stati registrati 24 nuovi positivi. Il capoluogo ibleo supera così per numero di positivi anche Vittoria, Comune ragusano che fino ad oggi ha avuto il più alto numero di contagiati. Il dato dei positivi al coronavirus preoccupa anche a Scicli. Ad oggi in totale sono 66 i contagiati. Ma vediamo, in base ai numeri del bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 7 marzo, come è la situazione per numero di contagi nei vari Comuni iblei:84 (+24) Ragusa74 (-5) Vittoria66 (+3) Scicli35 (-3) Santa Croce Camerina25 (+1) Pozzallo25 (+2) Acate16 (+2) Comiso15 (+2) Ispica14 Modica4 Giarratana1 (+1) Chiaramonte Gulfi0 Monterosso