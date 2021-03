Covid Sicilia, 592 nuovi positivi: 43 Ragusa

Sicilia Coronavirus

Torna a salire il numero dei positivi al Covid 19 in Sicilia. Dai dati del Bollettino del Ministero della Salute di oggi, 6 marzo, i nuovi positivi sono 592 e 10 i morti. Il numero complessivo di morti in Sicilia sale così a 4.223. Stabile anche la situazione sul fronte degli ospedali: al momento sono ricoverate 783 persone (ieri erano 790), dei quali 121 in terapia intensiva (ieri erano 120) e 662 in area medica (ieri erano 670).I guariti nelle ultime 24 ore sono 3.533, circostanza che fa scendere il numero dei positivi attuali sotto quota 20 mila (19.727, dei quali 18.944 in isolamento domiciliare). Ecco i dati dei positivi nella province siciliane:254 Palermo79 Catania63 Messina29 Siracusa32 Trapani43 Ragusa36 Caltanissetta45 Agrigento11 Enna