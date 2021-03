Salute e benessere Medicina Estetica

Criolisi o Criolipolisi: cos'è, come funziona e quanto costa Criolisi o Criolipolisi: cos'è, come funziona e quanto costa

COS'È LA CRIOLIPOLISI?La criolipolisi, è una terapia non invasiva, che viene utilizzata per la riduzione del grasso corporeo. E’ una procedura di riduzione del grasso corporeo non chirurgica che utilizza le basse temperature per ridurre i depositi di grasso in alcune aree del corpo. La procedura è concepita per ridurre i depositi di grasso localizzati che non rispondono alle classiche diete oppure all'esercizio fisico.QUALI AREE DEL CORPO SONO PIÙ ADATTE PER LA CRIOLIPOLISI?La Food and Drug Administration ha approvato la criolipolisi per il trattamento dei depositi di grasso sotto il mento, la parte superiore delle braccia, l'interno e l'esterno delle cosce, l'addome, i fianchi “le maniglie dell'amore”, la parte superiore della schiena "rotoli del reggiseno", la parte bassa della schiena e la parte inferiore del gluteo.COME VIENE ESEGUITA LA CRIOLIPOLISI?La procedura può essere eseguita da svegli e spesso viene praticata in un ambulatorio. Si utilizza un dispositivo portatile chiamato “applicatore” che serve a congelare lo strato di cellule adipose (adipociti) sotto la pelle. Prima di cominciare il trattamento viene applicato un tampone in gel sull'area per proteggere la pelle e successivamente aspirata con un manipolo a forma di ventosa che raffreddata progressivamente lo strato adiposo. I parametri della temperatura sono regolati di volta in volta per ogni singolo paziente in funzione del tessuto adiposo da trattare. Inizialmente si avrà la sensazione di freddo intenso, oppure in casi sporadici, formicolio, bruciore, dolore, crampi che si riducono dopo 5-10 minuti dall’inizio del trattamento. Lo strato di grasso viene gradualmente raffreddato alla temperatura target compresa tra 30,2 e 39,2 gradi Fahrenheit.COME VENGONO DISTRUTTE LE CELLULE ADIPOSE?Le cellule di grasso vengono distrutte e eliminate progressivamente e naturalmente nelle settimane successive. Inoltre questa tecnica di liposuzione col freddo è anche molto efficace per la cellulite. Gli studi hanno dimostrato una riduzione media del grasso tra il 15 e il 28% a circa 4 mesi dopo il trattamento iniziale.QUALI SONO I VANTAGGI DELLA CRIOLIPOLISI?- Non è necessaria alcuna incisione chirurgica.- È una procedura a basso rischio. Non c'è rischio di infezione.- La procedura può essere eseguita in regime ambulatoriale.- I pazienti non devono essere sedati o anestetizzati prima di sottoporsi alla procedura.- Più di un'area del corpo può essere trattata in una singola sessione.- La maggior parte delle persone può riprendere le normali attività quotidiane subito dopo il trattamento.- La procedura può essere eseguita su persone di tutte le età.- Non ci sono danni alle fibre nervose, ai vasi sanguigni, ai muscoli o danni permanenti alla pelle nell'area da trattare.- Le cellule di grasso che sono state danneggiate o distrutte vengono rimosse in modo permanente dal corpo. QUALI SONO GLI SVANTAGGI DELLA CRIOLIPOLISI?La procedura è consigliata solo a persone che godono di buona salute senza problemi neurologici e che cercano una riduzione del grasso “spot” in specifiche zone del corpo. La criolipolisi non è raccomandata per pazienti in sovrappeso o obese.- C'è il rischio che la superficie della pelle possa essere irregolare / non liscia dopo la guarigione.- Potrebbe essere necessario più di un trattamento per ottenere i risultati desiderati.- I risultati non sono immediatamente evidenti. Poiché le cellule adipose vengono rimosse gradualmente dal corpo, possono essere necessari dai 3 ai 6 mesi per ottenere risultati ottimali.- Un raro effetto collaterale che può verificarsi è l'iperplasia adiposa paradossa. In questa rara condizione, la dimensione delle cellule adipose aumenta dopo la criolipolisi. Gli uomini e le persone di etnia ispanica hanno maggiori probabilità di sperimentarlo. CI SONO PERSONE PER LE QUALI LA CRIOLIPOLISI NON È RACCOMANDATA?La criolipolisi non deve essere eseguita su pazienti obesi o significativamente in sovrappeso. Inoltre, non deve essere eseguita su pregresse ferite chirurgiche o altre lesioni cutanee/dermatologicheLa procedura non è raccomandata per le persone che hanno le seguenti condizioni:- Il fenomeno di Raynaud. Una condizione rara in cui il freddo può impedire il flusso sanguigno alle dita delle mani e dei piedi.- Crioglobulinemia. Un tipo di vasculite (infiammazione dei vasi sanguigni) causata da proteine anomale che diventano solide o gelatinose in presenza di basse temperature.- Emoglobinuria parossistica da freddo. Una malattia autoimmune molto rara in cui i globuli rossi vengono danneggiati durante l'esposizione al freddo.- Orticaria da freddo. Una condizione rara in cui la pelle sviluppa macchie rosse e pruriginose (orticaria) dopo l'esposizione a basse temperature.Altre condizioni che rappresentano un rischio includono- Gravidanza o allattamento- Disturbi nervosi, come la neuropatia diabetica- Disturbi infiammatori della pelle- Condizioni della pelle causate da disturbi del sistema immunitario, come eczema o psoriasiGLI EFFETTI COLLATERALI TEMPORANEI PER LE AREE TRATTATE POSSONO INCLUDERE:- Dolore o dolori- Bruciore o formicolio della pelle- Arrossamento- Rigonfiamento o lividiGli effetti collaterali possono persistere da pochi giorni a poche settimane dopo il trattamento.CRIOLIPOLISI QUANTO COSTA?La criolipolisi fatta da un medico specializzato con un apparecchio che ha il marchio CE di sicurezza è un trattamento abbastanza costoso anche se è più economico di un intervento chirurgico. Il costo a seduta può variare tra i 600 e gli 800 euro circa in funzione della zone da trattare e del centro che hai scelto.