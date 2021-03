Covid Ragusa, 353 positivi: preoccupa Scicli

Attualità Covid nel Ragusano

Sale ancora il numero dei positivi al Covid in provincia di Ragusa. In totale oggi, 6 marzo, i positivi al coronavirus sono 353 di cui 326 in isolamento domiciliare, 23 ricoverati in ospedale e 4 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Nelle ultime 24 ore non ènstato registrato nessun decesso ed il dato rimane fortunatamente a 201.a vediamo i dati dei contagiati Covid nei vari Comunei iblei:23 (+3) Acate0 Chiaramonte Gulfi14 (-3) Comiso4 Giarratana13 Ispica14 (+1) Modica0 Monterosso24 (+2) Pozzallo60 (+1) Ragusa32 (-1) Santa Croce Camerina63 (+11) Scicli79 (-2) Vittoria