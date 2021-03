Amadeus: Simona Ventura positiva al Covid, non sarÃ  a Sanremo

Italia Festival Sanremo 2021

SANREMO - Simona Ventura è positiva al Covid. Lo ha annunciato Amadeus in conferenza stampa a Sanremo: ’’E’ disperata, ci teneva tanto ad essere qui, purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato. Per fortuna sta bene, in bocca al lupo, magari faremo qualcosa insieme in futuro, ti vogliamo bene’’. Simona Ventura era attesa per la finale.Sono stati 10 milioni 596 mila i telespettatori che ieri sera hanno seguito su Rai1 la prima parte della terza serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover. Lo share è stato del 42,4%. La seconda parte ha registrato 4 milioni 369mila spettatori e uno share del 50,6%. Complessivamente 7 milioni 653 mila gli spettatori con il 44,3% di share, gli spettatori che hanno seguito la terza serata.