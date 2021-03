Forte terremoto in Nuova Zelanda: allerta tsunami nel Pacifico

Dal mondo Terremoto

Una nuova fortissima scossa di terremoto, di magnitudo 8.1, è stata registrata non lontano dalle coste della Nuova Zelanda dopo altre due forti scosse di magnitudo 7.1, 7.4 e 8.1. Per gran parte della regione del Pacifico è stato emesso un allarme tsunami. L'autorità di emergenza nazionale ha esortato i cittadini che abitano in prossimità delle coste a evacuare l'area per prevenire il rischio di un'ondata anomala. L'allarme tsunami è stato emesso per gran parte del Pacifico, comprese le coste di Samoa, Isole Cook, Fiji, Nuova Caledonia, Isole Salomone e Tonga.