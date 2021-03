Dal mondo Emergenza coronavirus

Covid Brasile, 71.704 nuovi positivi e 1910 morti Covid Brasile, 71.704 nuovi positivi e 1910 morti

Il Brasile ha registrato oggi un nuovo triste record di morti per il covid-19, ben 1.910 decessi, che portano il totale a 259.271. Il dato odierno supera il precedente record, raggiunto ieri con 1.641 morti. I nuovi contagi sono 71.704, su un totale di oltre 10,7 milioni di persone infettate dall'inizio della pandemia.mIl Brasile, dove la vaccinazione è iniziata a gennaio, è uno dei paesi più colpiti dalla pandemia. A Manaus il sistema sanitario è al collasso, ma anche altre città come Sao Paulo rischiano altrettanto a breve. Negli Stati meridionali di Santa Caterina e Rio Grande del Sul gli ospedali sono pieni e per i morti vengono usati camion frigo.