Ragusa, grave incidente stradale

Grave incidente stradale stasera in viale delle Americhe nei pressi del Centro Commerciale Ibleo a Ragusa. Lo scontro è avvenuto tra due auto, una Bmw e una Clio. Due i feriti di cui uno in prognosi riservata. I due feriti sono stati trasportati dall’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione esatta dell’incidente. (Foto Assenza)