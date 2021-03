Carmelo Burrafato di Comiso nella fiction di Rai 1 Màkari

Appuntamenti Fiction Rai 1

Un giovane Comisano nella nuova fiction di RAI 1, “Màkari”. Si tratta del dodicenne Carmelo Burrafato. “ E' motivo d'orgoglio per me, come sindaco, ma anche per tutti i cittadini”. Dichiarazioni del sindaco, Maria Rita Schembari. “Carmelo Burrafato, dodicenne residente a Comiso, è un ragazzo che ha nel sangue il fuoco dell'arte, della recitazione e per questo siamo certi che sarà all'altezza del ruolo che gli è stato affidato dal regista e dalla casa produttrice che, selezionando Carmelo, hanno fatto la scelta migliore in assoluto. Siamo sicuri che Carmelo Burrafato ci renderà orgogliosi, come Comisani e come Siciliani. La fiction – ancora il sindaco – andrà in onda dal 15 marzo con quattro puntate tutte ambientate in Sicilia, su RAI 1 e ispirate ai romanzi di Gaetano Savatteri. In una delle quattro, sarà presente il nostro giovanissimo concittadino al quale faccio i migliori auguri, a nome mio, della Giunta e dell'interà comunità per questa avventura fatta di tantissime emozioni e cominciata quasi per gioco dopo il casting in cui il regista, Michele Soave, lo ha scelto”.