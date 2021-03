Politica Italia Viva

Ragusa, docenti scuole private esclusi da campagna vaccinale Ragusa, docenti scuole private esclusi da campagna vaccinale

Ragusa - Classe docente delle scuole private di ogni ordine e grado, non ancora coinvolta nel percorso vaccinale a differenza di quella della scuola pubbliche, cosa necessaria perché rimanere tra i banchi in sicurezza è uno degli aspetti di fondamentale importanza che devono trovare attuazione. E’ quanto evidenzia la coordinatrice provinciale di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema, sottolineando che interesserà su tale aspetto i referenti nazionali del partito sollecitandoli a incidere lungo una linea, per quanto riguarda le decisioni da prendere, da non trascurare affatto. Afferma inoltre Buscema “non possiamo infine dimenticare quel personale scolastico che, in una prima fase, era stato scartato dalla possibilità di sostenere tale tipo di vaccinazione e cioè gli over 55. In alcune regioni, come in Umbria e in Trentino, è già partita la possibilità di farlo prenotare.Occorre, al più presto, un allineamento di tutte le regioni”. (da.di.)