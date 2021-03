Dal mondo Ingv

Terremoto di magnitudo 7.5, fortissima scossa a Raoul Island

Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.5 è avvenuto nella zona Kermadec Islands,a Raoul Island in Nuova Zelanda. La scossa è stata registrata dall’Ingv alle ore 18,41. Si tratta della seconda forte scossa di terremoto registrata oggi nella stessa zona. La prima di magnitudo 7.3 è stata registrata alle ore 14,27 nella zona Off east coast of North Island, New Zealand.