Sanità a Scicli e centro vaccinale anti covid: incontro a Ragusa

Il punto sulla sanità a Scicli. Si è svolto stamane presso la Direzione Generale dell’Asp di Ragusa un incontro tra il Direttore Generale dell’Asp, Arch. Angelo Aliquò, il Sindaco di Scicli, Enzo Giannone, e l’On. Orazio Ragusa. Presenti anche il Direttore Sanitario dell’Asp, Dott. Raffaele Elia, il Direttore amministrativo, Dott. Salvatore Torrisi e il Direttore degli Ospedali riuniti di Scicli e Modica, Dott. Piero Bonomo. Oggetto principale dell’incontro i disservizi accaduti presso il centro vaccinale anticovid dell’Ospedale “Busacca” di Scicli che hanno determinato un dilatamento nei tempi delle vaccinazioni e soprattutto uno smistamento di tante prenotazioni, anche di pazienti over 80enni, in altri centri della Provincia. Al fine dell’incontro, che è stato molto franco, rassicurazioni sono state date dai vertici dell’Asp, con in testa il Direttore Aliquò, sulla volontà di superare le difficoltà e di assicurare alla comunità sciclitana la piena funzionalità del centro vaccinale del “Busacca”.Tanto il Sindaco Enzo Giannone quanto l’On. Orazio Ragusa hanno manifestato le esigenze della comunità sciclitana e, alla fine dell’incontro, pur dicendosi soddisfatti degli impegni assunti dall’Asp, hanno ribadito che massima e comune sarà l’attenzione e la vigilanza a che essi siano rispettati e che il centro vaccinale possa somministrare i vaccini agli utenti in tempi certi, richiedendo che siano messe a disposizione della struttura tutte le risorse sanitarie necessarie affinché ciò accada. Il Sindaco Enzo Giannone e l’On. Orazio Ragusa intanto prendono atto che nelle ultime ore sono di nuovo disponibili, sulla piattaforma di prenotazione, giornate di vaccinazione presso l’Ospedale “Busacca”: segnale evidente che un cambiamento di rotta c’è stato. Questo era quanto si voleva e si era chiesto con fermezza.L’occasione è stata anche utile per fare il punto sulla situazione generale del “Busacca”. Il Sindaco Enzo Giannone e l’On. Ragusa hanno sollecitato la Direzione generale a completare entro i termini ultimi tutti i procedimenti tecnici, riguardanti le strutture, in corso e a continuare nel percorso avviato negli ultimi anni di restituzione al “Busacca” di un ruolo nevralgico nella sanità non solo del distretto di Modica ma di quella di tutta la Provincia di Ragusa.