Ragusa, Comune e imprese insieme per Monumento ai Caduti. Il sindaco Cassì “autentico esempio di generosità e orgoglio ragusano”. L’intervento pubblico del consigliere comunale di Ragusa prossima, Gianni Iurato, con la sua segnalazione dello stato di degrado in cui versa il monumento ai caduti di piazza San Giovanni, all’angolo tra il sagrato (‘u cianu) e l’ingresso laterale di corso italia alla Cattedrale, non è rimasto inascoltato, e si stanno in questi giorni eseguendo i lavori di manutenzione. A curarli, in collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale, l’impresa “Salvatore Gurrieri” e l’azienda “Leggio Ferramenta”che spontaneamente e gratuitamente se ne stanno occupando. E in proposito il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, dichiara “"ciò che sta accadendo attorno al Monumento ai caduti di Piazza San Giovanni è un autentico esempio di generosità e orgoglio ragusano.Su iniziativa del consigliere Gianni Iurato e in collaborazione con il nostro Ufficio tecnico, l’impresa “Salvatore Gurrieri” e l’azienda “Leggio Ferramenta” stanno spontaneamente e gratuitamente curando la manutenzione del Monumento come atto di rispetto verso i nostri giovani morti e le nostre nonne. Voglio esprimere loro la gratitudine della comunità ragusana per un gesto nobile di amore verso la città. Come ricordano i promotori dell’iniziativa, la possibilità di collaborare a questa o a iniziative simili, resta ovviamente aperta a tutti”. (da.di.)