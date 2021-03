Attualità Vulcano

Etna in eruzione: le foto scattate da Ragusa

Dopo fuoco fiamme e tremori di questa notte, ecco come si presenta stamattina l'Etna. Nell'aria cristallina, in una insolita giornata non ventosa per Ragusa, 'a muntagna' da' ancora spettacolo con la sua imponente ed apparentemente sonnolenta maestosità. L'alta e, per il momento verticale, colonna di fumo il solo segnale visibile, a molte decine di chilometri di distanza, di quanto ribolle nelle viscere di questo terribile ma amatissimo Monte Gebel. (daniele distefano)