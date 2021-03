Attualità Emergenza coronavirus

Covid Scicli, 54 positivi al virus e 160 in attesa dell'esito del tampone

Quarantaquattro positivi al Covid a Scicli, 10 positivi al test rapido e 160 in attesa di esito. Quest'ultimi in quarantena hanno fatto il tampone molecolare oggi e sono in attesa di conoscere l'esito. E' quanto scrive in un post pubblicato su Facebook il sindaco di Scicli, Enzo Giannone. Il primo cittadino spiega che sabato sarà deciso se riaprire le scuole o meno. "La buona notizia di oggi è che il numero di positivi rispetto ad ieri non è cambiato: 44 positivi ai tamponi molecolari e 10 ai tamponi rapidi con in corso controprova con tamponi molecolari. Sono stati fatti stamane almeno altri 160 tamponi molecolari a persone già in quarantena. Speriamo che diano risultati negativi. Confidiamo - scrive il sindaco Enzo Giannone - che la chiusura tempestiva delle scuole sia riuscita a bloccare la diffusione del virus, a partire dai bambini, dai ragazzi e dal personale scolastico. Diciamo questo perché è notizia certa di poco fa che la variante inglese è entrata massicciamente in provincia di Ragusa, con una capacità di contagio finora sconosciuta e che coinvolge in particolare i bambini.Poiché in tanti si chiedono, giustamente, cosa farà il Sindaco sulla riapertura o meno delle scuole la prossima settimana, possiamo dire intanto che da sabato 6 marzo entra in vigore il nuovo DPCM che prevede interventi specifici di chiusura delle scuole in caso di contagi settimanali superiori a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico". Domani si riunirà il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile per analizzare nel dettaglio la situazione contagi nelle scuole, che chiaramente è pesante, e nella giornata di sabato, una volta definiti tutti gli accertamenti in corso, il Sindaco, forte della sua esperienza anche di dirigente scolastico, prenderà la sua decisione che certamente, come sempre nell'ultimo anno, avrà come obiettivo primario la salute degli alunni e delle famiglie.