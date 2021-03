Ragusa, le atlete Abiomed Bike Ragusa dettano legge

Sport Coppa Sicilia Xco

Le giovani atlete dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa dettano legge in occasione del primo trofeo Xco Città di Modica, tenutosi domenica scorsa, valido come prima prova di Coppa Sicilia Xco. Sotto la guida attenta dei direttori sportivi del Mtb School Rg, Peppe Nascondiglio, Maurizio Mezzasalma e Maurizio Schembari, le iblee si sono imposte nelle varie categorie, dimostrando di avere appreso al meglio i consigli e i suggerimenti che hanno rappresentato i punti di riferimento della fase di preparazione in occasione della stagione invernale. Dominio assoluto nella categoria Esordienti con Alessia Micieli, Giada Nascondiglio ed Erika Boscarino che hanno sbaragliato le avversarie e si sono impadronite del podio giungendo rispettivamente prima, seconda e terza. Fra le Allieve, da segnalare il secondo posto di Anastasia Micieli mentre fra le donne junior una tenace Federica Occhipinti, nonostante una foratura, ha conquistato una più che meritata vittoria.Nelle combattutissime categorie maschili, arriva il quinto posto fra gli Allievi di Andrea Iurato così come è da registrare l’ottima prova nel gruppo degli Esordienti di Flavio Schembari, Peppe Carpano e Gabriele Spata. Un buon esordio fra gli agonisti pure con Saro Criscione che dimostra di avere ampi margini di miglioramento. Adesso, si punta a partecipare alla prima edizione dell’Xc di Giarre 1275 in programma domenica, seconda prova di Coppa Sicilia Xco, per raggiungere altri risultati degni di nota. L’appuntamento è in programma presso il boschetto Macchia di Giarre.