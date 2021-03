Dieta spinaci, menÃ¹ per dimagrire 3 kg con gusto

Salute e benessere Alimentazione

Dieta spinaci è un regime alimentare ottimo per smaltire i chiletti in eccesso ma facendolo con gusto. La dieta degli spinaci può far dimagrire fino a 3 chili in 7 giorni. Il menu tipo è molto variegato e squisito. La dieta degli spinaci prevede un menu giornaliero saporito. È possibile scegliere tra varie pietanze ma sia a pranzo che a cena occorre mangiare sempre spinaci come primo piatto.Spinaci e dieta dimagrante: ecco perché fanno beneMa come funziona la dieta degli spinaci?Si tratta di un regime alimentare in grado di farci perdere il giusto quantitativo di chili in poco tempo, senza rinunciare a sostanze importanti come il ferro. Gli spinaci sono leggeri e possono essere anche molto saporiti a seconda di come li cuciniamo. Non hanno pressoché calorie e ci forniscono sali minerali, vitamine ed acqua di cui necessitiamo. Assorbono al tempo stesso gli zuccheri e contribuendo a sciogliere i grassi in eccesso. La dieta degli spinaci può essere portata avanti per 7 giorni e ci permetterà di smaltire nello specifico 3-4 kg.SPINACI E DIETA: ECCO LE TRE COSE DA SAPEREDieta spinaci per fare il pieno di vitamine e antiossidanti Perdere 3 chili in pochi giorni con la dieta degli spinaci, facendo il pieno di vitamine e minerali. Ricchi di Sali minerali e vitamine preziose per l’organismoDIETA SPINACI: IL MENU DELLA SETTIMANADieta spinaci LunedìColazione: caffè d’orzo, latte e muesli con 100 g di latte, 30 g di muesli.Spuntino: spremuta di arancia.Pranzo: risotto con gli spinaci con 50 g di riso, 100 g di spinaci, 50 g di cipolla, 1 ciuffo di prezzemolo, 1 cucchiaino di olio, cannellini con le verdure con 70 g di cannellini cotti, 100 g di carote, 100 g di fagiolini, 50 g di cipolla.Merenda: un kiwi, 4 mandorle, un mandarinoCena: passato di spinaci con 200 g di spinaci, 50 g di cipolla, branzino al cartoccio, insalata ricca con 100 g di spinaci, 50 g di radicchio rosso, 50 g di lattuga, succo di limone.Dieta spinaci MartedìColazione: caffè d’orzo, latte e muesli con 100 g di latte, 30 g di muesli.Spuntino: spremuta di arancia.Pranzo: minestrone con spinaci e carote con 40 g di pasta, 100 g di spinaci, 100 g di carote, 50 g di cipolla, uovo sodo con gli spinaci con 1 uovo, 200 g di spinaci, 30 g di scaglie di grana, insalata mista con 200 g di insalata mista, succo di limone.Merenda: un kiwi, 4 mandorle, un mandarinoCena: minestrone di verdure, alici ai ferri con 150 g di alici, 1 cucchiaino di olio, 1 limone, prezzemolo, spinaci al vapore con 200 g di spinaci, succo di limone.Dieta spinaci MercoledìColazione: caffè d’orzo, latte e muesli con 100 g di latte, 30 g di muesli, centrifugato d spinaci, cetrioli e zenzero.Spuntino: Spremuta di arancia.Pranzo: fagioli all’uccelletto con 80 g di fagioli cotti, 2 cucchiai di passata di pomodoro, salvia, aglio, 1 cucchiaio di olio, insalata ricca con 100 g di spinaci, 50 g di radicchio rosso, 50 g di lattuga, limone.Merenda: un kiwi, 4 mandorle, un mandarino.Cena: passato di spinaci e patate con 200 g di spinaci, 100 g di patata, 100 g di cipolla, 1 cucchiaino di olio, scorfano con le olive con 50 g di pesce, 40 g di pomodorini, 10 olive nere snocciolate, 2 cucchiai di vino bianco, prezzemolo, origano, 1 cucchiaino di olio, insalata di patate e fagiolini.Dieta spinaci GiovedìColazione: caffè d’orzo, latte e muesli con 100 g di latte, 30 g di muesli, centrifugato d spinaci, cetrioli e zenzero.Spuntino: Spremuta di arancia.Pranzo: gnocchi verdi al pomodoro con 200 g di gnocchi, 40 g di pomodoro, insalata ricca con 100 g di spinaci, 50 g di radicchio rosso, 50 g di lattuga, limone.Merenda: un kiwi, 4 mandorle, un mandarino.Cena: minestra di legumi e spinaci con 100 g di legumi in scatola, 50 g di cipolla, 50 g di carota, 1 cucchiaio di passata di pomodoro, 100 g di spinaci, alloro, 1 cucchiaino di olio, insalata di patate, broccoli al vapore.Cosa mangiare nel fine settimanadieta spinaci VenerdìColazione: caffè d’orzo, latte e muesli con 100 g di latte, 30 g di muesli.Spuntino: Spremuta di arancia.Pranzo: spaghetti con le vongole con 70 g di pasta, 100 g di vongole, lenticchie con le carote con 50 g di lenticchie cotte, 150 g di carote, 50 g di cipolla, insalata di spinaci crudi.Merenda: un kiwi, 4 mandorle, un mandarino.Cena: passato di spinaci e carote con 200 g di spinaci, 100 g di carote, 50 g di cipolla, impepata di cozze con 150 g di cozze, 40 g di pomodorini, 1 spicchio d’aglio, prezzemolo, 1 cucchiaino di olio, cime di rapa al vapore con 200 g di cime, succo di limone.Dieta spinaci SabatoColazione: caffè d’orzo, latte e muesli con 100 g di latte, 30 g di muesli.Spuntino: spremuta di arancia.Pranzo: risotto ai funghi con 50 g di riso, 20 g di funghi secchi, 50 g di cipolla, ceci alle verdure con 80 g di ceci cotti, 50 g di sedano, 100 g di zucchine, 100 g di spinaci, 50 g di cipollotto, aglio, alloro, 1 cucchiaino di olio, insalata di songino.Merenda: un kiwi, 4 mandorle, un mandarinoCena: pizza ai frutti di mare, insalata ricca con 100 g di spinaci, 50 g di radicchio rosso, 50 g di lattuga, limone, un’arancia.Dieta spinaci DomenicaColazione: caffè d’orzo, latte e muesli con 100 g di latte, 30 g di muesli, centrifugato di spinaci, cetrioli e zenzero.Spuntino: Spremuta di arancia.Pranzo: ravioli ricotta e spinaci, paglia e fieno al pomodoro con 50 g di pasta, 40 g di pomodoro, 50 g di cipolla, pagello al cartoccio, spinaci al vapore con 200 g di spinaci, succo di limone.Merenda: un kiwi, 4 mandorle, un mandarinoCena: passato di verdura, petto di pollo con contorno di spinaci, frittata di spinaci con 1 uovo,100 g di spinaci, insalata ricca con 100 g di spinaci, 50 g di radicchio rosso, 50 g di lattuga, limone.