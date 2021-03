Dieta dimagrante veloce: meno 5 chili subito

Salute e benessere Alimentazione

Dieta dimagrante veloce: meno 5 chili in pochi giorniLa dieta dimagrante veloce è una delle tante diete lampo che spesso si seguono quando si vuole perder qualche chilo di troppo velocemente. Trattandosi di una dieta lampo è raccomandato non seguire questo regime alimentare oltre la settimana e soprattutto chiedere il parere del proprio medico prima di cominciare questo tipo di alimentazione. Questo perché si tratta di diete eccessivamente limitanti e sbilanciate, che a lungo andare potrebbero causare problemi.Ma come funziona la dieta dimagrante veloce? Che cos’è una dieta lampo?Quando parliamo di dieta lampo, facciamo riferimento a un regime alimentare ipocalorico, nel quale si assumono quindi meno calorie di quante il nostro corpo ne richiederebbe. Scopo principale di questa dieta è quello di accelerare il metabolismo e far perdere peso in poco tempo.Dieta dimagrante veloce: cosa mangiare a colazione, pranzo e cena?Come fare una dieta lampo per perdere 5 kg in una settimana? La giornata inizia con una tazza di tè verde, per risvegliare il metabolismo, uno yogurt magro e un frutto di stagione. A pranzo puntate sul pesce (orata, spigola, salmone alla piastra) o sulla carne bianca (petto di pollo alla griglia o tacchino con insalata) accompagnati da un contorno di verdure. A cena optate per un minestrone di verdure o legumi (fagioli, ceci e lenticchie) con una fetta di pane integrale. Durante la giornata per smorzare gli attacchi di fame e drenare i liquidi in eccesso è raccomandato bere tanta acqua e tisane drenanti.DIETA DIMAGRANTE VELOCEESEMPIO MENU COMPLETOColazione: caffè o tè senza aggiunta di zucchero con 2 fette biscottate e della marmellata e un frutto. Oppure caffè o tè senza zucchero con uno yogurt magro e 40 g di cereali integrali.Spuntino mattina: un frutto o un vasetto di yogurt, oppure una manciata di frutta secca:Pranzo: 60 g di pasta o riso integrale condita con verdure fresche e un’insalata, oppure una zuppa di legumi con cereali integrali e verdure grigliate.Spuntino pomeriggio: frutta o uno yogurt magro, oppure una manciata di mandorle.Cena: petto di pollo ai ferri o pesce al vapore. In alternativa un uovo sodo o dei formaggi magri con 200 g di verdure fresche e una fetta di pane integrale.ALTRI CONSIGLI UTILI PER DIMAGRIRE 5 CHILIEVITARE QUESTI CIBI: cioccolata, bibite gassate, formaggi, salumi, carne rossa, pesce grasso, pane e pasta di farina bianca e alcol.NON SALTARE I PASTI: Anche quando si è a dieta, è importante consumare comunque 5 pasti al giorno. Questo perché mangiare spesso tiene attivo il vostro metabolismo e vi evita di accumulare troppa fame tra un pasto e l’altro. Assolutamente vietato quindi saltare i pasti, perché si rischia di ottenere l’effetto contrario.FARE ATTIVITA’ FISICAInutile girarci intorno se volete dimagrire dovete praticare una qualsiasi attività fisica per almeno due volte a settimana. Cercate di eliminare anche le cattive abitudini, evitando di fare le ore piccole, di bere alcool e fumare.CHIEDERE SEMPRE IL PARERE DEL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA O DI UN NUTRIZIONISTASe avete deciso di recuperare la linea in poco tempo, la cosa migliore che potete fare è quella di prendere un appuntamento con un medico specialista, che s’informerà sulle vostre abitudini ed elaborerà il regime alimentare adatto a voi. In questo modo riuscirete a ritrovare e mantenere il vostro peso ideale in modo sicuro ed efficace.