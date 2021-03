Terremoto in Grecia, forte scossa di magnitudo 6.3

Dal mondo Ingv

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.3 è stato registrato alle ore 11,16 in Grecia. La scossa ha avuto una profondità di 20 chilometri. Il sisma è stato registrato nella Grecia centrale vicino a Tirnavos, a nord di Atene e di Larissa. Paura tra la gente scesa in strada. Al momento non si hanno notizie su danni a cose e persone