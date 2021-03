Terremoto Grecia, nuova scossa di magnitudo 5

Dal mondo Ingv

Un’altra forte scossa di terremoto di magnitudo 5 è stata registrata alle ore 19,24 in Grecia. E’ una delle diverse scosse che sono seguite oggi a quella di magnitudo 6.3 registrata stamattina alle ore 11,16. La scossa di terremoto di magnitudo 6.3 è stata registrata nella Grecia centrale, vicino a Tirnavos, a nord di Atene e di Larissa: lo rende noto l'Istituto geofisico statunitense. L'epicentro del sisma è stato individuato a 10 chilometri a nordovest di Tirnavos, una cittadina a circa 360 chilometri a nord della capitale e una ventina di chilometri a nord di Larissa. Il terremoto ha colpito a 10 km di profondità.Migliaia di persone si sono riversate in strada a Larissa e Trikala, i due maggiori centri della Tessaglia (Grecia centrale) dopo la forte scossa tellurica che ha colpito la regione, avvertita anche ad Atene e nel nord del Paese. Secondo il sito in.gr, c'è una persona rimasta intrappolata sotto le macerie nel villaggio di Mesochori. Il sisma ha avuto una magnitudo 6,2 secondo alcuni rilevamenti, 5,9 secondo altri. Secondo Efthymios Lekkas, professore di geodinamica all'Università Kapodistrias di Atene, l'area interessata "è ad altissimo rischio sismico. Stiamo monitorando il fenomeno e non possiamo ancora dire se sia il terremoto principale ", ha detto, citato da in.gr.Altre quattro scosse sono seguite oggi al sisma di magnitudo 6.3. Secondo quanto riporta l'Istituto geofisico statunitense (Usgs), nelle ultime ore sono state registrate - sempre nella zona di Tirnavos - una scossa di magnitudo 5.1, una di 4.9, una di 4.5 e una di 4.4.