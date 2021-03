Covid, sindaco Scicli: bambini positivi e genitori in lacrime. Restate a casa

Attualità Emergenza coronavirus

Il Sindaco di Scicli Enzo Giannone in un post sul suo profilo Facebook fa un appello alla città"Stasera mi rivolgo a tutti i cittadini di Scicli, scrive il sindaco Giannone - nessuno escluso. Oggi è stato un giorno drammatico per la nostra città. I numeri del contagio da covid-19, soprattutto nei bambini e i giovani, stanno assumendo quantità non più sopportabili. Vi assicuro che oggi pomeriggio è stato molto difficile assistere ai tamponi fatti sui bambini e triste trovarli positivi. Con i genitori afflitti e in lacrime, tra le urla dei bimbi. Stiamo dando il massimo, con i sanitari, le scuole e la polizia municipale, per provare a circoscrivere questa fase del contagio che si sta prospettando sempre più come un’emergenza locale. Ma non so se e fino a quando saremo in grado di resistere. Chiedo a tutti di dare una mano: rispettate le regole, indossate la mascherina, non fate assembramenti, evitate di uscire di casa se non necessario, al di là se è possibile farlo perché siamo ancora in zona gialla.Evitate di andare e stazionare nei luoghi della movida nel centro storico, di recarvi e stazionare nel fine settimana nei lungomari, di stazionare davanti ai locali e ai bar e in ogni via o piazza. Vi chiedo di darci e di darvi aiuto. Solo così ce la potremo fare. Recuperiamo quel senso di responsabilità collettiva che ci ha permesso di superare le fasi precedenti. O temo che non ce la faremo. Ve lo chiedo con il cuore, ve lo chiedo dal profondo dell’animo, non solo da Sindaco, ma da Enzo, da amico, da persona che vuole bene a tutti gli abitanti di questa comunità. Per favore, diamoci tutti una mano