Covid Ragusa, aumentano i positivi al virus

Aumentano ancora i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. In totale oggi, 3 marzo, i positivi al coronavirus sono 318 di cui 297 in isolamento domiciliare, 18 ricoverati in ospedale e 3 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Lo annuncia il bollettino Covid di oggi dell’Asp di Ragusa. I morti dall’inizio della pandemia sono 201 mentre i guariti in totale ad oggi sono 7.822. I 18 ricoverati sono così distribuiti: 17 in ospedale a Ragusa di cui 13 nel reparto di Malattie Infettive (11del Ragusano e 2 provenienti da fuori provincia), 3 in Rianimazione (uno del Ragusano e 2 proveniente da fuori provincia) e uno in area grigia; un ricovero in area grigia all’ospedale Guzzardi di Vittoria.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 98.022 tamponi molecolari, 22.307 test sierologici, 209.175 test rapidi per un totale di 329.494.